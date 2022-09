Cessione Sampdoria | Di Silvio | 'La banca manderà tutto | Vialli presidente Chiusura entro 10 ottobre'

SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #DiSilvio: «Garanzie? La banca manderà tutto. E su #Vialli…» - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #DiSilvio: #AlThani ha offerto 40 milioni. I dettagli - clubdoria46 : #CessioneSampdoria, Primocanale torna all'attacco di #DiSilvio #samp #sampdoria - rockett70 : RT @SampNews24: Cessione #Sampdoria, l’offerta c’è. Cosa manca per chiudere? - sterossi74 : RT @Davide_piase: Senso di responsabilità #Sampdoria #Cessione -

Samp News 24

: il trustee Gianluca Vidal spiega come stanno le cose per la vendita del club genovese Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita della, ha fatto chiarezza sull'...... lo sceicco che si era detto interessato all'acquisizione della. Secondo quanto appreso, ... TAGS al thanilanna samp sceicco vidal CONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportiva Cessione Sampdoria, Di Silvio: «Garanzie Arriveranno. E Vialli...» La cessione della Sampdoria allo sceicco Al Thani sembra sempre più concreta: Di Silvio spiega cosa manca, incluso l'invio della pec della banca Al Masraf ...Francesco Di Silvio, da Cuba, replica ai dubbi sulle garanzie bancarie non ancora pervenute a Vidal. E su Vialli non ha dubbi ...