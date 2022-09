Basket, Petrucci: “Complimenti alla Francia, ma meritavamo noi” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Complimenti alla Francia, ma quel quarto di finale agli Europei meritavamo di vincerlo noi. Su questo non ci dormo la notte. Sono felice dell’entusiasmo che si è generato intorno alla nostra Nazionale”. Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, al Festival dello Sport. “Pozzecco è una persona straordinaria. È un allenatore vero. E un allenatore deve essere carismatico, che non parli solo di Basket per tutto il giorno come fanno in molti. Lui è una persona che ragiona ad ampio raggio. Ringrazio Sacchetti per il suo lavoro ma ho ritenuto opportuno cambiare. I giocatori si buttano su ogni palla per Pozzecco. Noi stiamo rilanciando il Basket italiano”, conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “, ma quel quarto di finale agli Europeidi vincerlo noi. Su questo non ci dormo la notte. Sono felice dell’entusiasmo che si è generato intornonostra Nazionale”. Lo ha detto Gianni, presidente della Federazione Italiana Pcanestro, al Festival dello Sport. “Pozzecco è una persona straordinaria. È un allenatore vero. E un allenatore deve essere carismatico, che non parli solo diper tutto il giorno come fanno in molti. Lui è una persona che ragiona ad ampio raggio. Ringrazio Sacchetti per il suo lavoro ma ho ritenuto opportuno cambiare. I giocatori si buttano su ogni pper Pozzecco. Noi stiamo rilanciando ilitaliano”, conclude. SportFace.

