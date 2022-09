Agritech | l’assessore Caputo | Parte dalla Campania la rivoluzione tecnologica nei campi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Lasi candida a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura, con l’obiettivo di stimolare le produzioni agroalimentari sostenibili, adeguarsi ai cambiamenti climatici e ridurre l’impatto ambientale. La vera sfida ora è creare le condizioni culturali affinché l’amministrazione regionale si adegui, mettendo in rete i sistemi informativi per offrire servizi più evoluti, e allo stesso tempo affinché le imprese agricole riescano a capire quali dati chiedere, come condividere big data e dove risiedono le infrastrutture”. Lo affermaall’Agricoltura della Regione, Nicola, nel corso della presentazione del progetto sperimentale “: Data commons per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’agricoltura intelligente. Il ...