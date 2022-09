5 bevande in Autumn is coming!?

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 23 settembre 2022) Hello lettori!??is? Mettetevi comodi perché pochi giorni e finalmente l’autunno è alle porte! Questo vuol dire –finalmente– i miei bellissimi maglioni , le bellissime serate prima di andare a nanna con una buonissima tazza di tè o tisana , un buon libro da leggere e una caldissima coperta che ti faccia sentire coccolata e serena! Ritorna la rubrica sulla bellezza delle quattro stagioni dove vi consiglio qualche must have che ogni anno è necessario da provare! L’autunno è una delle mie stagioni preferite, il fruscio delle foglie che vengono spazzate dal vento, la pioggia autunnale e rilassante, le castagne, il cambio del colore delle foglie, i maglioni caldi e i giubbotti caldi , le serate tranquille sotto una coperta. Devo dire altro?? In questo articolo consiglio alcuni tè e tisane autunnali ,...