Zelensky: interviene all’Onu e annuncia le 5 condizioni per la pace in Ucraina (Di giovedì 22 settembre 2022) Cinque condizioni per la pace, tra cui un tribunale speciale per "punire" i crimini della Russia. Sono quelle dettate dal presidente russo Volodymyr Zelensky, in un messaggio video all'Assemblea generale dell'Onu L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022) Cinqueper la, tra cui un tribunale speciale per "punire" i crimini della Russia. Sono quelle dettate dal presidente russo Volodymyr, in un messaggio video all'Assemblea generale dell'Onu L'articolo proviene da Firenze Post.

zazoomblog : Zelensky: interviene all’Onu e detta 5 condizioni per la pace in Ucraina - #Zelensky: #interviene #all’Onu #detta - FirenzePost : Zelensky: interviene all’Onu e detta 5 condizioni per la pace in Ucraina - 50_Cagliostro : a che ora interviene Zelensky? @Tg1Rai @tg2rai @Tg3web @TgLa7 -