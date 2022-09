Pasotti difende Meloni: “Contro di lei accanimento barbaro” (Di giovedì 22 settembre 2022) Potremmo definirla una vera e propria stecca nel coro… delle star. L’attore Giorgio Pasotti irrompe nella campagna elettorale dopo la lista di celebrity che in queste settimane si sono prodigate nell’attaccare Giorgia Meloni. Dopo le uscite di Elodie, Loredana Bertè, Giorgia e Vanessa Incontrada, Pasotti ha deciso di dire la sua, quasi a volersi distinguere dalla mischia delle star di sinistra che hanno monopolizzato la scena fino ad oggi. L’attore, a margine di una conferenza stampa sulla presentazione della fiction Mina Settembre, ha espresso, senza mezzi termini, il suo giudizio sul clima politico che stiamo vivendo: “Questa campagna elettorale – ha detto all’Adnkronos – rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. Giorgia Meloni è una donna e vedo un accanimento nei suoi ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) Potremmo definirla una vera e propria stecca nel coro… delle star. L’attore Giorgioirrompe nella campagna elettorale dopo la lista di celebrity che in queste settimane si sono prodigate nell’attaccare Giorgia. Dopo le uscite di Elodie, Loredana Bertè, Giorgia e Vanessa Incontrada,ha deciso di dire la sua, quasi a volersi distinguere dalla mischia delle star di sinistra che hanno monopolizzato la scena fino ad oggi. L’attore, a margine di una conferenza stampa sulla presentazione della fiction Mina Settembre, ha espresso, senza mezzi termini, il suo giudizio sul clima politico che stiamo vivendo: “Questa campagna elettorale – ha detto all’Adnkronos – rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. Giorgiaè una donna e vedo unnei suoi ...

