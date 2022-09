“Non a casa mia”: quel sindaco afroamericano di New York che vuole spedire immigrati sulle navi (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – immigrati clandestini a casa dei democratici? Neanche per sogno, gli accoglienti democratici americani non hanno intenzione di mostrarsi davvero accoglienti. E così il sindaco afroamericano di New York, Eric Adams, pensa di utilizzare navi da crociera di fronte all’arrivo di migliaia di immigrati venezuelani. navi per immigrati, l’ideona del sindaco afroamericano di New York Stando a quanto riportato dal New York Times, il capo di gabinetto Frank Carone si è già incontrato con i dirigenti della Norwegian Cruise Line per valutare la possibilità di alloggiare questi stranieri in apposite navi. E lo stesso sindaco Adams ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set –clandestini adei democratici? Neanche per sogno, gli accoglienti democratici americani non hanno intenzione di mostrarsi davvero accoglienti. E così ildi New, Eric Adams, pensa di utilizzareda crociera di fronte all’arrivo di migliaia divenezuelani.per, l’ideona deldi NewStando a quanto riportato dal NewTimes, il capo di gabinetto Frank Carone si è già incontrato con i dirigenti della Norwegian Cruise Line per valutare la possibilità di alloggiare questi stranieri in apposite. E lo stessoAdams ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - ItaliaViva : 'Il Terzo Polo è dentro lo scacchiere politico europeo.Vogliamo costruire anche in Italia @reneweurope:la casa di c… - federico_bosco : L'annuncio di Putin non ha spaventato gli occidentali, né gli ucraini, ma in compenso ha terrorizzato i russi che p… - rospesenti : RT @unione_popolare: Hanno smantellato la sanità pubblica che è un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Adesso molte persone non hann… - UnaTelaBianca : @E__l__e__ Ah, fanno sciopero? Da noi è tutto regolare, non è circolata nessuna notizia a riguardo (meno male, che… -