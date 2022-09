Naomi Watts alle donne over 50: «Vi mostro tutti i vantaggi della menopausa» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice da tempo impegnata ad abbattere tabù e pregiudizi sul tema, pubblica un divertente video su Instagram in cui elenca i vantaggi dell’essere in menopausa, invitando le donne che la seguono a fare lo stesso. La vera rivoluzione? Cambiare il modo in cui da sempre questa fase della vita delle donne viene raccontata Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice da tempo impegnata ad abbattere tabù e pregiudizi sul tema, pubblica un divertente video su Instagram in cui elenca idell’essere in, invitando leche la seguono a fare lo stesso. La vera rivoluzione? Cambiare il modo in cui da sempre questa fasevita delleviene raccontata

sevenblog_it : Su un palco, illuminata da una luce spot, Jean ci parla di bullismo e potere. Dalla #serietv #Gypsy, il monologo fi… - 4n1mo51t1som1n4 : @ghostlyreader La scena finale di Mulholland Drive ti leva la pelle dai brividi. Le urla di Naomi Watts mi rimasero in testa per tre notti ?? - giollanni : ho visto goodnight mommy, film svedese del 2014, originale del remake americano con naomi watts ora su amazon prime… - Rob_accia : @NOprisonersEVER eh sì, giusto, fanno la versione ammerigana con un Michael Pitt o una Naomi Watts così arrivano a tutt - gual89 : Mammina cara. Un thriller/horror ambiguo, teso, opprimente e ben girato. Naomi Watts in una performance kidmanesca… -