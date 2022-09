Milan Femminile, oggi visita di Gazidis: “Crediamo in questa squadra” (Di giovedì 22 settembre 2022) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha fatto visita alla squadra Femminile al 'Vismara'. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Ivan, amministratore delegato del, ha fattoallaal 'Vismara'. Ecco le sue dichiarazioni

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanFemminile, oggi visita di #Gazidis: 'Crediamo in questa squadra' - @acmilan #ACMilanFemminile #Milan #SempreMilan #… - sportli26181512 : Gazidis in visita al Milan Femminile: 'L'impegno del Club per il calcio femminile continua': Come riporta il profil… - PianetaMilan : #MilanFemminile, oggi visita di #Gazidis: 'Crediamo in questa squadra' - @acmilan #ACMilanFemminile #Milan… - milansette : Gazidis in visita al Milan Femminile: 'L'impegno del Club per il calcio femminile continua' #acmilan #rossoneri - legialloblu : ???? Alessia Capelletti è la giocatrice che ha toccato più volte il pallone nella propria area di rigore nel torneo i… -