Mamma Pamela Prati | “Da sola con 8 figli” | Vippona racconta gli anni in collegio

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 22 settembre 2022)oggi ha ricordato con grande nostalgia lache non c’è più. Salvatora Pireddu, questo il nome della madre, è stata una presenza molto importante nella vita di, che non ha avuto affatto un’infanzia semplice. Nel corso di una chiacchierata in giardino con Sara Manfuso, laha svelato alcuni aspetti inediti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.