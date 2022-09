L’Iran sta limitando l’accesso a internet per bloccare le proteste per la morte di Masha Amini (Di giovedì 22 settembre 2022) In Iran è il sesto giorno di proteste per la morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente l’hijab. Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Amini, sui social network sono comparsi numerosi video in cui le donne si tagliavano i capelli in segno di protesta. Nei giorni a seguire le proteste contro la polizia religiosa e contro il regime hanno registrato una crescita in intensità e si stanno tenendo in diverse città del paese. Le donne sono scese in piazza senza hijab, in alcuni casi hanno brucato gli hijab e una manifestante si è tagliata i capelli in pubblico. Secondo la ONG Iran Human Rights nel corso delle proteste sarebbero ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) In Iran è il sesto giorno diper ladi Mahsa, una donna di 22 anni morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente l’hijab. Nei giorni immediatamente successivi alladi, sui social network sono comparsi numerosi video in cui le donne si tagliavano i capelli in segno di protesta. Nei giorni a seguire lecontro la polizia religiosa e contro il regime hanno registrato una crescita in intensità e si stanno tenendo in diverse città del paese. Le donne sono scese in piazza senza hijab, in alcuni casi hanno brucato gli hijab e una manifestante si è tagliata i capelli in pubblico. Secondo la ONG Iran Human Rights nel corso dellesarebbero ...

CominciaAdesso : RT @jemenfousoui: Due cose mi preme dire riguardo alla questione velo e Iran e come viene analizzata dalle (poche) voci occidentali e poi m… - lannisterswrath : RT @jemenfousoui: Due cose mi preme dire riguardo alla questione velo e Iran e come viene analizzata dalle (poche) voci occidentali e poi m… - maluncoeur : RT @jemenfousoui: Due cose mi preme dire riguardo alla questione velo e Iran e come viene analizzata dalle (poche) voci occidentali e poi m… - marcobertollini : RT @jemenfousoui: Due cose mi preme dire riguardo alla questione velo e Iran e come viene analizzata dalle (poche) voci occidentali e poi m… - DardiValentina : RT @jemenfousoui: Due cose mi preme dire riguardo alla questione velo e Iran e come viene analizzata dalle (poche) voci occidentali e poi m… -