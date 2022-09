L’ex Napoli annuncia il ritiro: il messaggio è commovente (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal 2011 al 2014 ha vestito la maglia del Napoli, una delle tante squadre di prestigio in cui ha militato Goran Pandev. Tra queste ci sono anche Inter e Lazio, per arrivare fino al Genoa, club con cui di fatto ha concluso la sua carriera professionistica. È stato lo stesso Pandev a dare l’annuncio del suo ritiro, con un video e un messaggio emozionante sul suo profilo Instagram. “Mi guardo indietro e non sembra ancora vero. È stato un viaggio incredibile. Tante emozioni, le portò tutte dentro e so di condividerle con quelli che mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica e i miei figli Filipo, Ana e Sofia, che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire il mio sogno. FOTO: Getty – Pandev NapoliRingrazio la mia gente ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal 2011 al 2014 ha vestito la maglia del, una delle tante squadre di prestigio in cui ha militato Goran Pandev. Tra queste ci sono anche Inter e Lazio, per arrivare fino al Genoa, club con cui di fatto ha concluso la sua carriera professionistica. È stato lo stesso Pandev a dare l’annuncio del suo, con un video e unemozionante sul suo profilo Instagram. “Mi guardo indietro e non sembra ancora vero. È stato un viaggio incredibile. Tante emozioni, le portò tutte dentro e so di condividerle con quelli che mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica e i miei figli Filipo, Ana e Sofia, che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire il mio sogno. FOTO: Getty – PandevRingrazio la mia gente ...

