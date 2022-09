Iran, scontri per Masha arrestata e uccisa perché portava male il velo: 17 i morti tra dimostranti e agenti (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ salito a 17 morti il bilancio dei disordini in Iran, dove per il sesto giorno consecutivo si sono tenute proteste contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla ‘polizia morale’ a Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo. Lo ha riferito la tv di Stato, precisando che tra le vittime si contano “dimostranti e agenti di polizia”. Il precedente bilancio era di 11 morti, tra cui sette manifestanti e quattro agenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ salito a 17il bilancio dei disordini in, dove per il sesto giorno consecutivo si sono tenute proteste contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere statadalla ‘polizia morale’ a Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il. Lo ha riferito la tv di Stato, precisando che tra le vittime si contano “di polizia”. Il precedente bilancio era di 11, tra cui sette manifestanti e quattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

