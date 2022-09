Iran: 17 vittime per le proteste dopo la morte di Masha Amini (Di giovedì 22 settembre 2022) - E' l'ultimo bilancio reso noto dalla tv di Stato. I funzionari Iraniani hanno negato qualsiasi coinvolgimento delle forze di sicurezza nella morte dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - E' l'ultimo bilancio reso noto dalla tv di Stato. I funzionariiani hanno negato qualsiasi coinvolgimento delle forze di sicurezza nelladei ...

