Inter | infortunio per Cordaz | distrazione del legamento collaterale del ginocchio | out a lungo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Brutte notizie per Alex. Il terzo portiere dell’si è infortunato durante l’allenamento di ieri e si è sottoposto quest’oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano Gli accertamenti hanno evidenziato unaalmediale delsinistro. Le condizioni del portiere nerazzurro saranno rivalutate nelle prossime settimane. Questa la nota ufficiale dell’. I tempi di recupero non sono ancora chiari ma sicuramente non si tratta di uno stop di poco conto. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | @Inter, il comunicato sulle condizioni di #Cordaz - sportface2016 : #Inter, infortunio per #Cordaz: distrazione del legamento del collaterale del ginocchio - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA | @Inter, il comunicato sulle condizioni di #Cordaz - Inter_1908___ : RT @DiMarzio: #SerieA | @Inter, il comunicato sulle condizioni di #Cordaz - Okochasterling : RT @DiMarzio: #SerieA | @Inter, il comunicato sulle condizioni di #Cordaz -

Il 23 è in programma la sfida tra Roma e Napoli e le condizioni dell'exsaranno da valutare. Tutto dipenderà dalle risposte della caviglia alle terapie di questi giorni. Tutta la Serie A TIM è ...Il belga prosegue il programma personalizzato oe la prossima settimana sarà in ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'Inter informa che "Alex Cordaz si è sottoposto quest’oggi a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano ...