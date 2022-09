Incidenti sul lavoro, a Tolentino muore un operaio 26enne (Di giovedì 22 settembre 2022) Ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Oggi, nella zona industriale di Cisterna, a Tolentino (Macerata), ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, nigeriano da tempo residente a Macerata. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio sarebbe stato travolto da alcuni infissi, caduti da un muletto. L'incidente è accaduto all'interno di un'azienda che tratta infissi metallici. Avvertiti immediatamente i soccorsi, gli operatori del 118 hanno provato a rianimare il 26enne, ma senza successo. Sul posto per i rilievi di rito sono arrivati i carabinieri oltre ai vigili del fuoco. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Ennesimo incidente sulin Italia. Oggi, nella zona industriale di Cisterna, a(Macerata), ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, nigeriano da tempo residente a Macerata. Secondo una prima ricostruzione, l'sarebbe stato travolto da alcuni infissi, caduti da un muletto. L'incidente è accaduto all'interno di un'azienda che tratta infissi metallici. Avvertiti immediatamente i soccorsi, gli operatori del 118 hanno provato a rianimare il, ma senza successo. Sul posto per i rilievi di rito sono arrivati i carabinieri oltre ai vigili del fuoco.

