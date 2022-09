Fridays for future: il Vitamina Day è l’iniziativa promossa dal liceo Luciano Manara di Roma in collaborazione World Matic Srl (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Roma 22 settembre 2022. È decisamente positivo il bilancio per il Vitamina Day, la cui seconda edizione è andata in scena lo scorso venerdì 9 settembre al liceo Classico Luciano Manara di Roma. La giornata è stata organizzata dalla scuola in partnership con World Matic, e ha avuto lo scopo di promuovere uno stile alimentare corretto e adeguato, soprattutto per i più giovani, basato sulla regolare assunzione di vitamine. Ne abbiamo parlato con il professor Raffaele Lombardi, docente del liceo, e con Ottavio Della Portella, legale rappresentante di World Matic. Professor Lombardi, ci parli del liceo e del suo ruolo in questo istituto. Il liceo Classico ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –22 settembre 2022. È decisamente positivo il bilancio per ilDay, la cui seconda edizione è andata in scena lo scorso venerdì 9 settembre alClassicodi. La giornata è stata organizzata dalla scuola in partnership con, e ha avuto lo scopo di promuovere uno stile alimentare corretto e adeguato, soprattutto per i più giovani, basato sulla regolare assunzione di vitamine. Ne abbiamo parlato con il professor Raffaele Lombardi, docente del, e con Ottavio Della Portella, legale rappresentante di. Professor Lombardi, ci parli dele del suo ruolo in questo istituto. IlClassico ...

fanpage : 'Noi non paghiamo'. Precari, disoccupati, studenti di Fridays for future, si sono riuniti questa mattina davanti ag… - FonteUfficiale : Lezioni a rischio in tutta Italia venerdì 23 e sabato 24 settembre per lo sciopero della scuola, dell’università, d… - UilPiemonte : VENERDÌ 23 SETTEMBRE UIL CGIL CISL IN PIAZZA CON I RAGAZZI DI FRIDAYS FOR FUTURE In occasione dello sciopero per i… - dariodanti77 : All'iniziativa promossa da Legambiente, ho avuto modo di mostrare l'impronta ecologista del nostro programma. Anch… - SanremoNews : Sanremo: domani mattina in piazza Colombo il 'Fridays for Future', si allarga la partecipazione -