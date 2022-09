Equinozio d'autunno: perché quest'anno è il 23 settembre (Di giovedì 22 settembre 2022) Le temperature sono già scese da qualche giorno accompagnate dal tragico alluvione nelle Marche. L'autunno inizia però ufficialmente questa settimana. La teoria vuole che il giorno, nell'Equinozio, sia lungo come la notte. Non è così, almeno non al secondo Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 settembre 2022) Le temperature sono già scese da qualche giorno accompagnate dal tragico alluvione nelle Marche. L'inizia però ufficialmentea settimana. La teoria vuole che il giorno, nell', sia lungo come la notte. Non è così, almeno non al secondo

sjongejonge4 : RT @Antonio79B: VIALE CON PIOPPI IN AUTUNNO, del pittore #VincentVanGogh, ottobre 1884, Olio su tela, 99 x 65,7 cm, Van Gogh Museum, #Amste… - Letterascritta : RT @Antonio79B: VIALE CON PIOPPI IN AUTUNNO, del pittore #VincentVanGogh, ottobre 1884, Olio su tela, 99 x 65,7 cm, Van Gogh Museum, #Amste… - Fabrizi54119101 : RT @Antonio79B: VIALE CON PIOPPI IN AUTUNNO, del pittore #VincentVanGogh, ottobre 1884, Olio su tela, 99 x 65,7 cm, Van Gogh Museum, #Amste… - Lef_mts7 : RT @Antonio79B: VIALE CON PIOPPI IN AUTUNNO, del pittore #VincentVanGogh, ottobre 1884, Olio su tela, 99 x 65,7 cm, Van Gogh Museum, #Amste… - mi_son_rotto : RT @attivitasolare: ENTRA L'AUTUNNO RISPETTANDO LE TEMPISTICHE #autunno #equinozio #Freddo #pioggia #Settembre -