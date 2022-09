Crisi Inter | scende in campo Zhang | il gesto è netto

serieAnews_com : ???? #Inter, dopo il pranzo dirigenziale di oggi è stata rinnovata la fiducia a #Inzaghi: presente anche #Zhang - NumeroDiez_10 : L’#Inter sta attraversando un periodo di crisi. ?? Nel nostro articolo abbiamo provato a individuare le causa che h… - sunday_ky : @Inter_Rompi E' sempre Crisi Inter. - sportli26181512 : Inter, ad Appiano c'è anche Zhang: fiducia rinnovata a Inzaghi: Si è svolto alla Pinetina l'atteso vertice tra soci… - SStefano93 : Quella squadra aveva un problema tattico. Pressava molto alta e scopriva troppo la difesa. La crisi si risolse abba… -

Da Lukaku e Calhanoglu un piccolo sorriso, la difesa non funziona più: Inzaghi sotto accusa, i numeri della, Inzaghi: "Dopo il ko nel derby il Bayern è un'opportunità" precedente ...Nel corso del vertice con Marotta , Ausilio e Baccin il presidente dell'ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Inzaghi, nonostante il periodo diper i neroazzurri che tra l'...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter continua a essere messo in discussione. Doppio segnale: "Destino già segnato" ...