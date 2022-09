Vino, da Nord a Sud allarme dei produttori fra costi energia e materie prime (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Labitalia) - Il caro energia e i costi delle materie prime si abbattono anche sui produttori di Vino italiani, che, dopo il Covid e le pesanti ripercussioni per tutta la filiera dell'Horeca e sul fronte dell'export, ora si trovano a fronteggiare una situazione davvero critica. Da Nord a Sud arriva il grido d'allarme di uno dei settori di punta del made in Italy. In Piemonte, Marina Marcarino, presidente del Consorzio Albeisa, spiega: “In quanto Consorzio nato per tutelare la storica bottiglia Albeisa, la crisi delle materie prime, in primis quella che coinvolge il vetro, è certamente un tema che ci tocca da vicino. Negli ultimi anni abbiamo cercato di agire guidati da un'ottica lungimirante, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Labitalia) - Il caroe idellesi abbattono anche suidiitaliani, che, dopo il Covid e le pesanti ripercussioni per tutta la filiera dell'Horeca e sul fronte dell'export, ora si trovano a fronteggiare una situazione davvero critica. Daa Sud arriva il grido d'di uno dei settori di punta del made in Italy. In Piemonte, Marina Marcarino, presidente del Consorzio Albeisa, spiega: “In quanto Consorzio nato per tutelare la storica bottiglia Albeisa, la crisi delle, in primis quella che coinvolge il vetro, è certamente un tema che ci tocca da vicino. Negli ultimi anni abbiamo cercato di agire guidati da un'ottica lungimirante, ...

