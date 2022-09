Ultime Notizie – Reddito cittadinanza, Conte: “Può servire anche politico che non viene eletto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ci attaccano e ci dicono che il Reddito di cittadinanza è voto di scambio, invece è una misura di protezione sociale che c’è in tutti i Paesi, anzi in Italia siamo arrivati tardi. E poi può servire anche a un politico che non viene eletto e rimane senza lavoro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando dal sagrato della chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel borgo Vergini a Napoli. “Fanno la guerra ai poveri – ha aggiunto Conte – e poi trovano in piena campagna elettorale la faccia di bronzo di votare una norma che ha alzato il tetto ai dirigenti”. Il Reddito di cittadinanza è voto di scambio? “E’ un’accusa ridicola – ha detto ancora il leader M5S ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ci attaccano e ci dicono che ildiè voto di scambio, invece è una misura di protezione sociale che c’è in tutti i Paesi, anzi in Italia siamo arrivati tardi. E poi puòa unche none rimane senza lavoro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, parlando dal sagrato della chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel borgo Vergini a Napoli. “Fanno la guerra ai poveri – ha aggiunto– e poi trovano in piena campagnarale la faccia di bronzo di votare una norma che ha alzato il tetto ai dirigenti”. Ildiè voto di scambio? “E’ un’accusa ridicola – ha detto ancora il leader M5S ...

