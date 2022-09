UEFA Pro | tra gli allenatori al corso presente uno di Serie A

calciobolletti1 : Corso Allenatori #UEFA PRO: Spuntano i nomi di Alessandro #DelPiero e Daniele #DeRossi - clubdoria46 : #Sampdoria, #Tufano ammesso al corso allenatori #UEFAPro insieme a... #Samp #FIGC - TMWSampdoria : Sampdoria, Tufano ammesso al corso per allenatori UEFA Pro - PianetaMilan : Corso allenatori Uefa Pro: presenti #DelPiero, #Amelia e #Nocerino - Ravaglismo : Felice #Tufano parteciperà al corso per allenatori UEFA Pro, massimo livello riconosciuto dalla FIGC, che si terrà… -

Genova. Lunedì 3 ottobre, a Coverciano, inizia il corso per allenatori, cui parteciperà anche Felice Tufano, l'attuale mister della Primavera della Sampdoria, con grande soddisfazione di tutto l'ambiente blucerchiato, ma anche del mondo savonese, dove il tecnico ...Commenta per primo Tra gli iscritti al prossimo corso per allenatori(il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto dall'organismo europeo), ci sono grandi nomi del calcio italiano. I più noti sono Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Andrea ...Tra i compagni di corso dell’ex calciatore di Sinnai, ora tecnico delle giovanili del Cagliari, Marco Parolo, Senad Lulic, Christian Terlizzi, Guglielmo Stentardo, Cristiano Del Grosso e Antonio Floro ...Sampdoria, la FIGC ufficializza i candidati al patentino UEFA Pro: Tufano ammesso con De Rossi e Gastaldello. Le ultime ...