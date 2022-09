Ucraina-Russia, guerra di cifre su numero soldati morti (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – In quello che per gli ucraini è il “giorno numero 210” di guerra dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, da Mosca e Kiev arrivano nuovi dati sui soldati morti nel conflitto. Bollettini difficili da verificare in modo indipendente e che disegnano uno scenario piuttosto ‘simmetrico’ ma a numeri invertiti. L’aggiornamento che quotidianamente lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine diffonde sui social parla di “circa 55.110” russi morti dallo scorso 24 febbraio, quando è scattata quella che per Vladimir Putin è una “operazione militare speciale”. Un bilancio (con 300 soldati russi uccisi solo nella giornata di ieri, secondo Kiev) in netto contrasto con le dichiarazioni arrivate stamani dal ministro russo della Difesa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – In quello che per gli ucraini è il “giorno210” didopo l’invasione dell’da parte della, da Mosca e Kiev arrivano nuovi dati suinel conflitto. Bollettini difficili da verificare in modo indipendente e che disegnano uno scenario piuttosto ‘simmetrico’ ma a numeri invertiti. L’aggiornamento che quotidianamente lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine diffonde sui social parla di “circa 55.110” russidallo scorso 24 febbraio, quando è scattata quella che per Vladimir Putin è una “operazione militare speciale”. Un bilancio (con 300russi uccisi solo nella giornata di ieri, secondo Kiev) in netto contrasto con le dichiarazioni arrivate stamani dal ministro russo della Difesa, ...

