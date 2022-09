Sulla guerra no, sui conti nemmeno, sugli immigrati boh. Ma su che è unita la destra? (Di mercoledì 21 settembre 2022) La rimozione della realtà, a cominciare dal Putin di oggi, riguarda tutti, ma in particolare chi sta andando al governo. Senza tregua è la battaglia fra Meloni e Salvini. Intanto Berlusconi è su TikTok Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) La rimozione della realtà, a cominciare dal Putin di oggi, riguarda tutti, ma in particolare chi sta andando al governo. Senza tregua è la battaglia fra Meloni e Salvini. Intanto Berlusconi è su TikTok

robertapinotti : #Putin alza il livello di impegno della Russia nella guerra di aggressione all’#Ucraina. Le democrazie del mondo no… - HuffPostItalia : Sulla guerra no, sui conti nemmeno, sugli immigrati boh. Ma su che è unita la destra? - davcarretta : La Duma introduce di corsa nel codice penale le pene per 'mobilitazione', 'legge marziale' e 'guerra'. I pupazzi d… - PietroSiffi : RT @lorenzdonofrio: Bruno Vespa ci spiega la verità sulla guerra di Putin e spinge a votare per ITALIA SOVRANA E POPOLARE. Non ci credete?… - Apollyneo : RT @Apollyneo: Putin alla fine ha rotto il contratto sociale. Dopo il suo discorso sulla «Guerra all’Occidente, assassino della cultura ru… -

