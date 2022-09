STL riceve la certificazione "Zero rifiuti in discarica" per tutti i suoi stabilimenti di produzione in India e Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO, 21 settembre 2022 /PRNewswire/



STL (NSE: STLTECH), uno dei principali integratori di reti digitali del settore, ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione "Zero rifiuti in discarica (ZWL)" per tutti i suoi impianti di fibra ottica e cavi in India e Italia. All'inizio del 2020, STL è diventato il primo produttore al mondo di fibre ottiche e cavi a ottenere la certificazione ZWL per i suoi stabilimenti Indiani a Maharashtra, In India. Da allora, l'azienda ha migliorato il tasso di conferimento dei rifiuti e ha esteso queste migliori prassi ai restanti stabilimenti in questo Paese e agli impianti di cavi ottici e di ...

