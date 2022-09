SERIE B, BALDINI RIPARTE DA PERUGIA. TRA METAFORE, CALCOLI ED ESORTAZIONI (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di personaggi come Silvio BALDINI il mondo del calcio farebbe bene ad andarne in cerca. E due mesi dopo la dipartita (non senza polemiche) da Palermo, ecco che il tecnico toscano ha trovato di nuovo casa: il PERUGIA gli ha spalancato le porte per provare a risollevare le sorti di una stagione nata decisamente sotto una cattiva stella, col rapporto mai decollato con Fabrizio Castori e l’esonero di quest’ultimo seguito alla sconfitta nel sentitissimo derby con la Ternana. Non avendo guidato il Palermo in gare ufficiali, BALDINI ha potuto sedersi sulla panchina del Grifo, consapevole del carico di aspettative che si porta appresso dopo l’impresa della passata stagione sulla panchina dei rosanero di Sicilia, che ritroverà sul suo cammino a gennaio al “Curi” (al “Barbera” la sfida è già andata in scena, con successo dei padroni di casa per ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di personaggi come Silvioil mondo del calcio farebbe bene ad andarne in cerca. E due mesi dopo la dipartita (non senza polemiche) da Palermo, ecco che il tecnico toscano ha trovato di nuovo casa: ilgli ha spalancato le porte per provare a risollevare le sorti di una stagione nata decisamente sotto una cattiva stella, col rapporto mai decollato con Fabrizio Castori e l’esonero di quest’ultimo seguito alla sconfitta nel sentitissimo derby con la Ternana. Non avendo guidato il Palermo in gare ufficiali,ha potuto sedersi sulla panchina del Grifo, consapevole del carico di aspettative che si porta appresso dopo l’impresa della passata stagione sulla panchina dei rosanero di Sicilia, che ritroverà sul suo cammino a gennaio al “Curi” (al “Barbera” la sfida è già andata in scena, con successo dei padroni di casa per ...

