Se vince Prodi va dalla Gruber per mitragliare la Meloni | frase sconcertante

"In Ungheria le elezioni sono state libere, nessuno lo mette in dubbio, ma il problema sono i comportamenti sulla giustizia, sui diritti. Mi preoccupa che l'Italia (schierandosi con Orban, ndr) possa quindi essere emarginata perché in Europa siamo sempre stati in coloro che contribuivano alle decisioni, e di contrarie ai nostri interessi ce ne sono state poche. Quando si è attorno a un tavolo, si difendono gli interessi nazionali, lo abbiamo fatto tutti, non è questione di battere i pugni sul tavolo ma di stare in uno spirito europeo". Romano Prodi va a Otto e Mezzo dalla Gruber per attaccare Giorgia Meloni: "Non so che leader sarà Giorgia Meloni, in campagna elettorale è brava ma per il resto lo vedremo in futuro perché abbiamo già visto persone brave in campagna elettorale ma non altrettanto ...

