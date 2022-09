Roger Federer sul suo ritiro: “Mi è scesa una lacrima o due. Sei triste quando ti rendi conto che è finita” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non è stato facile, ero molto commosso, mi è scesa una lacrima o due. Ma sono felice di aver fatto il passo, sono molto sollevato e felice di aver fatto la carriera che ho fatto”. Lo dice Roger Federer in merito al giorno dell’annuncio dell’addio al tennis di 6 giorni fa. Il 41enne svizzero abbandonerà definitivamente al termine della Laver Cup. Deve averci pensato un po’ prima di farsene una ragione, ma a distanza di qualche giorno è passato dai tormenti a una certezza: “Smettere ora è la scelta giusta“. Il campione svizzero dice che ora è in pace con la sua scelta di ritirarsi dal tennis professionistico e prevede di chiudere la sua carriera in un doppio di Laver Cup, in programma da venerdì. Non in singolo, come si poteva immaginare. Quindi, spazio a Matteo Berrettini, mentre ‘The King’ forse potrebbe chiudere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non è stato facile, ero molto commosso, mi èunao due. Ma sono felice di aver fatto il passo, sono molto sollevato e felice di aver fatto la carriera che ho fatto”. Lo dicein merito al giorno dell’annuncio dell’addio al tennis di 6 giorni fa. Il 41enne svizzero abbandonerà definitivamente al termine della Laver Cup. Deve averci pensato un po’ prima di farsene una ragione, ma a distanza di qualche giorno è passato dai tormenti a una certezza: “Smettere ora è la scelta giusta“. Il campione svizzero dice che ora è in pace con la sua scelta di ritirarsi dal tennis professionistico e prevede di chiudere la sua carriera in un doppio di Laver Cup, in programma da venerdì. Non in singolo, come si poteva immaginare. Quindi, spazio a Matteo Berrettini, mentre ‘The King’ forse potrebbe chiudere in ...

