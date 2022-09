Morto Manuel Vallicella di UeD, corteggiatore e tronista dal cuore d’oro: “Si è suicidato” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Morto Manuel Vallicella. Nel 2016 ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne Trono Classico durante il corteggiamenti di Ludovica Valli, che alla fine del suo percorso nel dating show aveva scelto Fabio Ferrara, con il quale ha poi partecipato a Temptation Island e poco si è lasciata. Nel corso del programma condotto da Maria De Filippi, Manuel Vallicella si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche il cuore dei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo l’esperienza come corteggiatore e una breve parentesi da tronista, il giovane, sempre amato e seguito sui social, aveva deciso si cambiare vita e e a differenza di molti suoi ex colleghi di UeD non si era lanciato nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022). Nel 2016 ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne Trono Classico durante il corteggiamenti di Ludovica Valli, che alla fine del suo percorso nel dating show aveva scelto Fabio Ferrara, con il quale ha poi partecipato a Temptation Island e poco si è lasciata. Nel corso del programma condotto da Maria De Filippi,si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere aveva conquistato anche ildei due temibili opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo l’esperienza comee una breve parentesi da, il giovane, sempre amato e seguito sui social, aveva deciso si cambiare vita e e a differenza di molti suoi ex colleghi di UeD non si era lanciato nel ...

