Milan, i tempi di recupero per Theo Hernandez: Pioli spera di riaverlo per Chelsea e Juventus (Di mercoledì 21 settembre 2022) Theo Hernandez ha lasciato prematuramente il ritiro della Nazionale francese per sottoporsi agli esami strumentali a Milano. Questi hanno evidenziato uno stiramento all’adduttore destro che lo costringerà a fare solo terapie nell’immediato futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Stefano Pioli spera di riavere a disposizione il suo terzino sinistro per i big match contro Chelsea e Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha lasciato prematuramente il ritiro della Nazionale francese per sottoporsi agli esami strumentali ao. Questi hanno evidenziato uno stiramento all’adduttore destro che lo costringerà a fare solo terapie nell’immediato futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Stefanodi riavere a disposizione il suo terzino sinistro per i big match contro. SportFace.

