MILAN – È la giornata di De Ketelaere (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-07-20 11:15:40Non ci risultano ancora al momento smentite a seguito di quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com Tutto su Carlo De Ketelaere: oggi è il giorno decisivo per l'arrivo del giocatore belga in rossonero, su cui il MILAN è pronto a investire buona parte del budget estivo.Ventotto milioni più tre di bonus e magari potrebbero spingersi un po' oltre per vincere la resistenza del Bruges, che fino a ieri è rimasta ferma nella richiesta minima di 35 milioni di euro.Se l'affare non va a buon fine, l'alternativa è Ziyech del Chelsea, giocatore con uno stipendio alto, ma decisamente meno costoso di De Katelaere in fase di acquisto, rivela la Gazzetta dello Sport.

