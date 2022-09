Matteo Salvini il moderato verso Putin | ' Bisogna cercare una pace che non umili nessuno'

Mov5Stelle : “Chiudi tutto”. “Apri tutto”. “Putin? Uno dei migliori uomini di governo che ci siano sulla faccia della Terra”. I… - LegaSalvini : ?? Il messaggio affettuoso di Marine Le Pen a Matteo #Salvini #domenicavotoLega, io ci #Credo! - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, L'ALLARME: 'SINISTRA DISPERATA, MI ASPETTO DI TUTTO PRIMA DEL VOTO' - takethedate : Nuovo #evento: Matteo Salvini a Sassuolo - SimonicoD : @berlusconi Le Faccio I Nomi Silvio Berlusconi!!!!! Pregiudicato E Condannato,Matteo Salvini!!!!! Lega Ladrona,Gior… -

A seguito di questa situazione si è tuttavia creata - rimarca- una situazione di emergenza straordinaria più grave di quella del Covid, ecco perché è necessario ora un intervento europeo per ...Un referendum popolare in Italia per "fermare" lo stop alla produzione delle auto e delle moto a benzina e diesel . A proporlo è il leader della Leganel rush finale della campagna elettorale , mentre è in visita a Rivoli (Torino) in vista del voto di domenica prossima , 25 settembre. Ma a cosa si riferisce precisamente il numero uno ..."Ogni tentativo di dividere me, Salvini e Meloni è destinato a fallire. Il leader comunque lo sceglieranno gli elettori": lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex presidente del Con ...ROMA - "Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio. Mi rifiuto di pensare che un ...