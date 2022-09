Luis Enrique telecomanda i nazionali spagnoli col giubbotto-walkie talkie, tipo Boncompagni con Ambra (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’erano una volta Ambra e le ragazze di Non è la Rai. telecomandate dalla regia di Boncompagni. Ora c’è la Spagna di Luis Enrique. Il quale s’è scocciato di dare ordine ai suoi urlando, senza peraltro essere sicuro d’essere ascoltato. E ha piazzato un walkie talkie addosso ai giocatori: il dispositivo è posizionato in un giubbotto utilizzato anche per i dati fisici della sessione, sotto la maglietta. Non c’è scampo, lui parla e loro sono costretti a seguire le istruzioni che lui detta. “Koke, devi devi entrare! Altrimenti, resta lì. Álvaro, abbassa un altro interno! Álvaro, devi andare a supporto! Va via, Gavi! Da solo, da solo! Più indietro, Gavi. Più indietro, parti da dietro! Aspetta che Rodri vada di lato”. Il VIDEO postato dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’erano una voltae le ragazze di Non è la Rai.te dalla regia di. Ora c’è la Spagna di. Il quale s’è scocciato di dare ordine ai suoi urlando, senza peraltro essere sicuro d’essere ascoltato. E ha piazzato unaddosso ai giocatori: il dispositivo è posizionato in unutilizzato anche per i dati fisici della sessione, sotto la maglietta. Non c’è scampo, lui parla e loro sono costretti a seguire le istruzioni che lui detta. “Koke, devi devi entrare! Altrimenti, resta lì. Álvaro, abbassa un altro interno! Álvaro, devi andare a supporto! Va via, Gavi! Da solo, da solo! Più indietro, Gavi. Più indietro, parti da dietro! Aspetta che Rodri vada di lato”. Ilpostato dalla ...

