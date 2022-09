Infortunio in Nazionale: si ferma un titolare del Napoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Diversi sono i calciatori del Napoli che nel corso della sosta per le Nazionali saranno impegnati con la propria squadra. Tuttavia, non mancano gli imprevisti, come quello che è incorso a Matteo Politano: l’ex Inter e Sassuolo, uscito anzitempo dopo un contrasto nel secondo tempo della sfida contro il Milan, si è visto costretto a tornare a Napoli per smaltire del tutto il problema, saltando così i prossimi impegni in Nations League dell’Italia. Problemi fisici, inoltre, anche per il difensore Amir Rrahmani, ora in ritiro con la Nazionale del Kosovo, di cui è capitano. I media locali fanno sapere che l’ex centrale dell’Hellas Verona non è al massimo della condizione dopo la sfida di domenica contro il Milan. “Oggi si è individualmente, la sua presenza per la sfida contro l’Irlanda del Nord è in dubbio”, si legge su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Diversi sono i calciatori delche nel corso della sosta per le Nazionali saranno impegnati con la propria squadra. Tuttavia, non mancano gli imprevisti, come quello che è incorso a Matteo Politano: l’ex Inter e Sassuolo, uscito anzitempo dopo un contrasto nel secondo tempo della sfida contro il Milan, si è visto costretto a tornare aper smaltire del tutto il problema, saltando così i prossimi impegni in Nations League dell’Italia. Problemi fisici, inoltre, anche per il difensore Amir Rrahmani, ora in ritiro con ladel Kosovo, di cui è capitano. I media locali fanno sapere che l’ex centrale dell’Hellas Verona non è al massimo della condizione dopo la sfida di domenica contro il Milan. “Oggi si è individualmente, la sua presenza per la sfida contro l’Irlanda del Nord è in dubbio”, si legge su ...

