Il figlio di David Tennant in House of the Dragon 1×06, un ruolo chiave dopo il salto temporale (Di mercoledì 21 settembre 2022) In House of the Dragon 1×06 c’è anche il figlio di David Tennant, Ty: lo vedremo in un ruolo chiave dopo il salto temporale. Lo spin-off de Il Trono di Spade cambierà radicalmente a partire dal sesto episodio della stagione. Infatti vedremo alcuni dei personaggi nelle loro versioni adulte. Ty Tennant interpreterà Aegon Targaryen, figlio di Re Viserys e Alicent Hightower, da adulto. Gli spettatori hanno visto il piccolo da bambino nel terzo episodio. Nel trailer dell’episodio di House of the Dragon 1×06, al personaggio di Tennant viene detto che diventerà re; questo evento è destinato a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inof thec’è anche ildi, Ty: lo vedremo in unil. Lo spin-off de Il Trono di Spade cambierà radicalmente a partire dal sesto episodio della stagione. Infatti vedremo alcuni dei personaggi nelle loro versioni adulte. Tyinterpreterà Aegon Targaryen,di Re Viserys e Alicent Hightower, da adulto. Gli spettatori hanno visto il piccolo da bambino nel terzo episodio. Nel trailer dell’episodio diof the, al personaggio diviene detto che diventerà re; questo evento è destinato a ...

