Giovanni Ciacci, l’accusa bomba a Pamela Prati scuote il web (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pamela Prati è stata attaccata niente meno che da Giovanni Ciacci in persona, il quale l’ha attaccata pesantemente proprio alla vigilia del suo ingresso nella Casa più chiacchierata d’Italia. Il nuovo volto del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è di recente finito al centro di molte discussioni, anche perché sono molte le persone che non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 settembre 2022)è stata attaccata niente meno che dain persona, il quale l’ha attaccata pesantemente proprio alla vigilia del suo ingresso nella Casa più chiacchierata d’Italia. Il nuovo volto del Grande Fratello Vip,è di recente finito al centro di molte discussioni, anche perché sono molte le persone che non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

equuscavallo : Scusate, ma non ci doveva essere Giovanni Ciacci? Perché non c'è? #GFvip - infoitcultura : Giovanni Ciacci, ecco chi è il futuro concorrente del Grande Fratello Vip - PattyCastiello : @ItalyZeitgeist Carolina Marconi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Gegia, Giovanni Ciacci, Marco Bellavia, Sof… - sadclown0_2 : Giovanni Ciacci entrerà giovedì e uscirà lunedì - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci: “Signorini si è adoperato con Pier Silvio Berlusconi per me” -