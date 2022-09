Gf Vip 7, Maria Teresa Ruta nera con Patrizia Rossetti: “Credevo la nostra fosse un’amicizia pulita” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Maria Teresa Ruta vuole un confronto con Patrizia Rossetti. Quest’ultima è tra i concorrenti del Gf Vip 7 e le due, almeno fino a poco fa, erano molto amiche, tanto da aver partecipato insieme a Pechino Express. A cambiare completamente le cose sono state le ultime dichiarazioni di Guenda Goria, figlia della Ruta, che ha reso noto un tweet pubblicato da Patrizia mentre Maria Teresa era una concorrente del Gf Vip. Parole decisamente poco carine che hanno profondamente offeso la Ruta la quale, contattata da Pipol Tv, ha voluto replicare: Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e Credevo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022)vuole un confronto con. Quest’ultima è tra i concorrenti del Gf Vip 7 e le due, almeno fino a poco fa, erano molto amiche, tanto da aver partecipato insieme a Pechino Express. A cambiare completamente le cose sono state le ultime dichiarazioni di Guenda Goria, figlia della, che ha reso noto un tweet pubblicato damentreera una concorrente del Gf Vip. Parole decisamente poco carine che hanno profondamente offeso lala quale, contattata da Pipol Tv, ha voluto replicare: Sono rimasta interdetta. Daproprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e...

IsaeChia : #GfVip 7, Maria Teresa Ruta nera con Patrizia Rossetti: “Credevo la nostra fosse un’amicizia pulita” L’ex Vippona… - louviiaaa : tags: gianmarco petrelli, amici22, celentano, amici di maria, ramon, rita, maddy, mattia, christian, gf vip, gianma… - Lgiova66 : RT @sbonaccini: Torna manifestazione che coinvolge 7mila bambini per valorizzare la cucina della nostra terra, con chef stellati. Il rica… - EliElielba : RT @sbonaccini: Torna manifestazione che coinvolge 7mila bambini per valorizzare la cucina della nostra terra, con chef stellati. Il rica… - LuciaDiMartin16 : RT @sbonaccini: Torna manifestazione che coinvolge 7mila bambini per valorizzare la cucina della nostra terra, con chef stellati. Il rica… -