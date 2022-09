Emma Watson | una sosia dell' attrice fa impazzire TikTok

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Unadiè apparsa su, mostrando un cosplay di Hermione Granger davvero impressionante. Unadisi è trasformata in Hermione Granger in un video su. L'utente @kariellex ha ricreato il look del personaggio di Harry Potter in occasione del suo compleanno; dopo aver mostrato il suo aspetto prima del cosplay, il video passa a mostrare la ragazza nel costume completo, con indosso l'uniforme tipica di Hogwarts. Come mostra ScreenRant, tutto, dai capelli di Hermione, ai vestiti alle espressioni facciali sono ricreate con un'accuratezza impressionante. Nonostante il franchise si sia concluso con l'ottavo film nel 2011, il personaggio di Harry Potter rimane uno dei ruoli interpretati da...

