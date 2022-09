Elezioni: Provenzano (Pd), 'a Palermo fatto gravissimo, non torniamo al passato' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "A Palermo un fatto gravissimo. Attivisti e femministe caricati, coinvolta una giornalista. Meloni nei giorni scorsi aveva quasi preannunciato questo esito. Inquietante. L'Italia è una democrazia. Alle contestazioni non si risponde con la violenza. Non torniamo al passato". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Peppe Provenzano. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Aun. Attivisti e femministe caricati, coinvolta una giornalista. Meloni nei giorni scorsi aveva quasi preannunciato questo esito. Inquietante. L'Italia è una democrazia. Alle contestazioni non si risponde con la violenza. Nonal". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Peppe

