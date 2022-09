“É sempre mezzogiorno” | schiacciata toscana all’uva di Fulvio Marino

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Un dolce risveglio, con la proposta di, che anche questa settimana non ci fa mancare un lievitato dolce, perfetto per la colazione o la merenda. Il panettiere piemontese, oggi, prepara la. Ingredienti 1 kg farina 0, 4 uova, 350 g acqua, 300 g lievito madre (o 15 g di lievito di birra fresco), 250 g burro, 100 g zucchero, 20 g sale uva fragola, zucchero semolato Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, il lievito madre o quello di birra fresco sbriciolato (15 g), le uova sbattute e parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, poco dopo, aggiungiamo lo zucchero e ancora un po’ d’acqua. Mescoliamo ed incorporiamo il sale e l’acqua rimasta. Incorporiamo, infine, il burro morbido a pezzetti, poco alla volta, impastando fino a ...

