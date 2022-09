Como, due operai morti per intossicazione nel sonno: avevano acceso fuoco in un container del cantiere per scaldarsi (Di mercoledì 21 settembre 2022) avevano acceso un fuoco per scaldarsi, visto che dormivano in un container del cantiere nel quale lavoravano. Sono morti così, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, due operai. La tragedia è avvenuta a Moltrasio, sul lago di Como, all’uscita della galleria di Cernobbio. I due – di cui non si conosce ancora l’età – sono deceduti per asfissia, provocata dalle esalazioni del monossido. I soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione di un collega che al mattino non hanno visto entrambi arrivare sul luogo di lavoro e arrivato nel container li ha trovati già in stato di incoscienza. I due, secondo quanto ricostruito finora, avevano passato la notte nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)unper, visto che dormivano in undelnel quale lavoravano. Sonocosì, a causa di un’da monossido di carbonio, due. La tragedia è avvenuta a Moltrasio, sul lago di, all’uscita della galleria di Cernobbio. I due – di cui non si conosce ancora l’età – sono deceduti per asfissia, provocata dalle esalazioni del monossido. I soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione di un collega che al mattino non hanno visto entrambi arrivare sul luogo di lavoro e arrivato nelli ha trovati già in stato di incoscienza. I due, secondo quanto ricostruito finora,passato la notte nel ...

Agenzia_Ansa : Due operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como. Con t… - Avvenire_Nei : Due anni fa don Roberto Malgesini veniva ucciso a Como da un senza dimora di cui si prendeva cura. Per non dimentic… - M5SBerlino : “Due #operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di #Como”… - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: Due operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como. Con tutta p… - Maria48688459 : RT @Agenzia_Ansa: Due operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como. Con tutta p… -