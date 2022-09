Clienti se ne vanno senza pagare il conto, tocca alla cameriera: polemiche sul ristorante (Di mercoledì 21 settembre 2022) I Clienti se ne vanno senza pagare il conto? tocca alla cameriera versare la cifra. Questa l’esperienza che la mamma di una ragazza irlandese ha raccontato a RTE, agli ascoltatori di Joe Duffy e che ha riportato l’Irish Mirror. La signora Louise ha spiegato che lo scorso 18 settembre sua figlia ha lavorato gratis: alcuni Clienti se ne sono andati dal locale dove lavora la ragazza senza pagare ed è stata lei a dover dare ai proprietari l’importo. Un caso isolato? No. Sempre durante il programma Liveline di Duffy, la donna ha spiegato come questa sia la policy di molti ristoranti: “Una ragazza la settimana scorsa ha dovuto pagare 90 euro”. Moltissime le reazioni indignate degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ise neilversare la cifra. Questa l’esperienza che la mamma di una ragazza irlandese ha raccontato a RTE, agli ascoltatori di Joe Duffy e che ha riportato l’Irish Mirror. La signora Louise ha spiegato che lo scorso 18 settembre sua figlia ha lavorato gratis: alcunise ne sono andati dal locale dove lavora la ragazzaed è stata lei a dover dare ai proprietari l’importo. Un caso isolato? No. Sempre durante il programma Liveline di Duffy, la donna ha spiegato come questa sia la policy di molti ristoranti: “Una ragazza la settimana scorsa ha dovuto90 euro”. Moltissime le reazioni indignate degli ...

