Caro-bollette, Fs: “Per ora i prezzi dei biglietti restano fermi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) BERLINO – “Per adesso manterremo i prezzi dei biglietti fermi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, incontrando i giornalisti in occasione della fiera Innotrans 2022 a Berlino. “C’è stato un aumento importante dell’utilizzo del treno sia sull’Alta velocità che sui regionali. Il turismo si sente e questo ci consente di tenere i prezzi fermi”, ha spiegato il numero uno del Gruppo Fs, sottolineando però che “c’è un problema di costi dell’energia per il trasporto di merci e passeggeri ed è un problema che va affrontato”. Snocciolando alcuni dati, sono stati 12,5 milioni i passeggeri sulle Frecce da luglio a settembre 2022 e “il periodo estivo è in linea con gli anni pre-Covid”, ha indicato Ferraris. Sempre nel periodo luglio-settembre, sono stati 83 milioni i passeggeri su tutta ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) BERLINO – “Per adesso manterremo idei”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, incontrando i giornalisti in occasione della fiera Innotrans 2022 a Berlino. “C’è stato un aumento importante dell’utilizzo del treno sia sull’Alta velocità che sui regionali. Il turismo si sente e questo ci consente di tenere i”, ha spiegato il numero uno del Gruppo Fs, sottolineando però che “c’è un problema di costi dell’energia per il trasporto di merci e passeggeri ed è un problema che va affrontato”. Snocciolando alcuni dati, sono stati 12,5 milioni i passeggeri sulle Frecce da luglio a settembre 2022 e “il periodo estivo è in linea con gli anni pre-Covid”, ha indicato Ferraris. Sempre nel periodo luglio-settembre, sono stati 83 milioni i passeggeri su tutta ...

ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - mattino5 : 'Il nuovo governo se va bene ce l'hai tra 40 giorni, in questi giorni quante imprese chiuderanno?' La riflessione… - armandosiri : I miei interventi al TG4 sul caro bollette, dove ho ribadito la necessità che la BCE costituisca subito un fondo pr… - Audace_Trieste : RT @chiaralucetw: Questa sera alle ore 21:30 potrete seguirmi nella trasmissione ”1984 piano di fuga” in onda su @byoblu Parleremo di caro… - MilaVolani : @La7tv Questa volta non ci facciamo fregare dal sistema, dal Partito Unico filo-merecano SI VOTA ITALEXIT di Parag… -