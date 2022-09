Campionati Mondiali catamarani Dart 18: il mondiale 2024 sarà a Tarquinia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tarquinia – A fine agosto scorso si è riunito sul lago di Garda il Meeting della classe internazionale Dart che si è svolto in occasione del Campionato mondiale catamarani Dart 18 in cui l’Italia si è peraltro posizionata al vertice della classifica con la vittoria tutta azzurra di Alessandro Siviero e Giacomo Parasacchi Bozzoli. In quell’occasione la candidatura della Citta’ di Tarquinia proposta dall’Assonautica G. Maffei in qualità di circolo ospitante in collaborazione con l’associazione Dart 18 Italia, sostenuta dall’Amministrazione Comunale con delibera di giunta numero N. 148 DEL 25/08/2022, è stata formalmente accolta e Tarquinia è stata selezionata quale possibile sede del prossimo Campionato mondiale di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)– A fine agosto scorso si è riunito sul lago di Garda il Meeting della classe internazionaleche si è svolto in occasione del Campionato18 in cui l’Italia si è peraltro posizionata al vertice della classifica con la vittoria tutta azzurra di Alessandro Siviero e Giacomo Parasacchi Bozzoli. In quell’occasione la candidatura della Citta’ diproposta dall’Assonautica G. Maffei in qualità di circolo ospitante in collaborazione con l’associazione18 Italia, sostenuta dall’Amministrazione Comunale con delibera di giunta numero N. 148 DEL 25/08/2022, è stata formalmente accolta eè stata selezionata quale possibile sede del prossimo Campionatodi ...

