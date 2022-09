Benjamin Giorgio Galli | chi era il foreign fighter morto in Ucraina

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - repubblica : Chi è Benjamin Giorgio Galli, il volontario italiano morto in Ucraina mentre combatteva con Kiev. Il padre: 'Un ero… - Adnkronos : Foreign fighter italiano morto in #Ucraina: il 27enne Benjamin Giorgio Galli stava combattendo con la Legione Inter… - adamoprogresso : RT @europeista79: ONORE a Benjamin Giorgio Galli, Caduto per la Libertà - Givingvoiceit : RT @Gianl1974: Ucraina: morto foreign fighter di 27 anni, nato a Varese ma cittadino olandese Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario d… -

Galli, morto in Ucraina foreign fighter italiano di 27 anni: combatteva con l'esercito di Kiev Tv di stato russa, nuovo attacco choc: 'Avremmo dovuto lanciare la bomba atomica su ...Fino fra loro ci sono state due vittime, Edy Ongaro eGalli. C'è anche l'ex pilota dell'Aeronautica Militare Giulia Schiff. Alcuni sono tornati in patria, uno è indagato e un altro è ...Il padre del foreign fighter di 27 anni nato in provincia di Varese al Corriere: "Sono stato io a pagargli il biglietto aereo per raggiungere Varsavia ...Benjamin Giorgio Galli non aveva mai raccontato agli amici che andava a combattere in Ucraina. Diceva che sarebbe partito per la Polonia per lavoro. Agli amici aveva detto che partiva per la Polonia p ...