Australia, 230 balene arenate su una spiaggia della Tasmania: solo la meta' sono vive (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un branco di 230 capodogli viene trovato arenato sulla costa occidentale della Tasmania, con funzionari Australiani che affermano che solo la meta' sembra essere viva. La gente del posto copre le ...

