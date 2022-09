Ambra Angiolini | l’accusa shock | “Occupa casa mia abusivamente” | giudice X Factor replica

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Accuse pesanti, quelle rivolte da Silvia Slitti, event planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ad, attualedi X2022. Secondo quanto dichiarato dalla Slitti nelle sue Instagram Stories,avrebbe preso in affittosua a Milano. Sarebbe dovuta restare solo per dieci mesi ma invece non sarebbe ancora andata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.