Addio al GF Vip 7: una delle concorrenti più amate deve lasciare la casa! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una notizia che ha subito sconvolto i telespettatori dopo pochi giorni Patrizia Rossetti si è subito ritagliata uno spazio importante in questa edizione del reality più seguito d’Italia. Proprio lei ha svelato quando lascerà la Casa e il motivo. Il Grande L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una notizia che ha subito sconvolto i telespettatori dopo pochi giorni Patrizia Rossetti si è subito ritagliata uno spazio importante in questa edizione del reality più seguito d’Italia. Proprio lei ha svelato quando lascerà la Casa e il motivo. Il Grande L'articolo proviene da Inews24.it.

SilvioG92 : - angeliquepoison : #GFVip, cannonata di #AttilioRomita alla Rai: “Mandato via per motivi politico-aziendali” - zazoomblog : Francesco Monte che fine ha fatto dopo il GF Vip? La nuova vita dopo l’addio a Giulia Salemi - #Francesco #Monte… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #GFVip, cannonata di Attilio #Romita alla #Rai: “Mandato via per motivi politico-aziendali” #tv #20settembre #iltempoquotidia… - tempoweb : #GFVip, cannonata di Attilio #Romita alla #Rai: “Mandato via per motivi politico-aziendali” #tv #20settembre… -