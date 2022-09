Adam Levine ha tradito la moglie? L’amante posta gli screen dei messaggi. E lui le fa una richiesta assurda (Di mercoledì 21 settembre 2022) Adam Levine travolto dal gossip. Il cantante, frontman dei Maroon 5, pare abbia tradito la moglie, nonché modella di Victoria Secret, Behati Prinshloo. Ad alzare il polverone è stata proprio la presunta amante del cantante Sumner Stroh, modella e influencer, che ha raccontato tutto sulla piattaforma Tik-Tok. Solo pochi giorni fa, i giornali di gossip avevano dato la notizia del terzo figlio in arrivo per la coppia Levine-Prinshloo. Tempismo perfetto dunque per la modella che ha pubblicato sul social cinese le chat dei presunti messaggi scambiati con l’artista. Cosa ha detto «Ho avuto una storia con l’uomo che sta con una modella di Victoria Secret. Al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po’ ingenua. Mi sono anche sentita sfruttata», ha raccontato l’influencer. Senza alcuna ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 21 settembre 2022)travolto dal gossip. Il cantante, frontman dei Maroon 5, pare abbiala, nonché modella di Victoria Secret, Behati Prinshloo. Ad alzare il polverone è stata proprio la presunta amante del cantante Sumner Stroh, modella e influencer, che ha raccontato tutto sulla piattaforma Tik-Tok. Solo pochi giorni fa, i giornali di gossip avevano dato la notizia del terzo figlio in arrivo per la coppia-Prinshloo. Tempismo perfetto dunque per la modella che ha pubblicato sul social cinese le chat dei presuntiscambiati con l’artista. Cosa ha detto «Ho avuto una storia con l’uomo che sta con una modella di Victoria Secret. Al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po’ ingenua. Mi sono anche sentita sfruttata», ha raccontato l’influencer. Senza alcuna ...

