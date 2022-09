Vanno a cena e scappano senza pagare: la cameriera costretta a saldare il conto (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre il danno, la beffa. Una cameriera è stata costretta dai suoi datori di lavoro a pagare il conto dopo che un gruppo di clienti ha lasciato un ristorante senza pagare. Una storia, raccontata dall'... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre il danno, la beffa. Unaè statadai suoi datori di lavoro aildopo che un gruppo di clienti ha lasciato un ristorante. Una storia, raccontata dall'...

AntoCatignano : @barbaradeioris Merenda… Colazione spuntino pranzo e cena E se di notte hai un languorino vanno pure bene???? - bonocore_andrea : RT @Maya83285828: Cosa dice ora Draghi che finanza sto criminale nazista amico dei sinistri ,i soldi nn vanno dati al nazista ma agli anzia… - ashbutnotlynx_ : RT @styagustd: mentre voi vi strappate i capelli per chi paved the way o meno i vostri favs vanno a cena insieme, fanno campeggio, si ubria… - badchanneI : @_mia27_ Lei e Cooper ci vanno regolarmente a pranzo e cena, senza alcun problema ?? - sottonaperkoo : RT @styagustd: mentre voi vi strappate i capelli per chi paved the way o meno i vostri favs vanno a cena insieme, fanno campeggio, si ubria… -